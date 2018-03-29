Хор "Русская песня" отметит юбилей

Творческий вечер, посвященный 20-летию хора "Русская песня", начнется в Доме культуры "Водник" 6 апреля в 14 часов. В программе концерта прозвучат всеми любимые народные песни и песни современных авторов.

Хор "Русская песня" является одним из старейших самодеятельных коллективов Тюмени. Неоднократно хор являлся победителем конкурсов различных уровней, а также лауреатом фестивалей "Березка", "На Руси без песни не живется" и многих других. В 2017 году коллектив под руководством Сергея Мокиенко завоевал Гран-при конкурса-фестиваля "Рубиновый микрофон".

Напомним, в ДК "Водник" творческий коллектив "Русская песня" не единственный, здесь также репетирует хор "Родные напевы" и открыт клуб "Золотой возраст", который объединяет пожилых людей по интересам.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.