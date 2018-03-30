Главный инженер Исетского района стал победителем профессионального конкурса

Фото ИА "Тюменская линия"

Главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Исетского района Вячеслав Васильев с результатом 50 баллов из 58 возможных стал чемпионом конкурса среди инженерно-технических работников АПК Тюменской области.

Второе место разделили главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Уватского района Николай Кошкаров и главный специалист государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Тюменского района Виталий Титов. У них 49 баллов из 58. Третье место у главного инженера ООО "Петелино" Ялуторовского района Виктора Николенко. Самым молодым участником профессионального конкурса признан менеджер по продаже запасных частей ООО "Агро-Инвест" Эзиль Шакиров.

В соревновании на звание лучшего приняли участие 78 представителей инженерных служб агропромышленных предприятий, представители крестьянских (фермерских) хозяйств, специалисты инженерных служб районных органов АПК, инженерно – технические работники сервисных предприятий, инспекторы Гостехнадзора, представители учебных заведений аграрного профиля Тюменской области.

Участникам были предложены 58 вопросов по темам: безопасность жизнедеятельности, сельскохозяйственные машины, техника производства и другие. В течении 50 минут, в тестовом режиме, нужно было ответить на вопросы устройства, регулировок, правил сервисного обслуживания, эксплуатации машин и ряд других вопросов.

Все победители и призеры конкурса награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.