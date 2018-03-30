Тюменец незаконно вырубил сосны

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Мужчину, подозреваемого в незаконной рубке леса, задержали в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, сотрудники лесного фонда Тюменской области сообщили о незаконной вырубке лесных насаждений. Злоумышленник спилил пять сосен. Ущерб составил более 48 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 50-летний житель Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.