Победители "Поющего города" поедут в Тобольск

"Поющий город". Фото пресс-службы департамента образования Тюмени

Захватывающее путешествие в музеях Тюменской области стало подарком для победителей фестиваля "Поющий город".

В каникулы не остались без знаний ученики вторых классов, которые посетили музей имени Словцова. Они рисовали картины на мольбертах, познакомились с историей почтовых открыток. Программа была рассчитана на два часа.

Всего более 6 тыс. учеников начальных классов посетят музеи региона и исторический парк "Россия - моя история". Ребята постарше отправятся на экскурсию в Тобольск и в "Жемчужину Сибири".

"Поющий город". Фото пресс-службы департамента образования Тюмени

Лина Орлова