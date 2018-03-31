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Победители "Поющего города" поедут в Тобольск

10:45 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
"Поющий город". Фото пресс-службы департамента образования Тюмени

Захватывающее путешествие в музеях Тюменской области стало подарком для победителей фестиваля "Поющий город". 

В каникулы не остались без знаний ученики вторых классов, которые посетили музей имени Словцова. Они рисовали картины на мольбертах, познакомились с историей почтовых открыток. Программа была рассчитана на два часа. 

Всего более 6 тыс. учеников начальных классов посетят музеи региона и исторический парк "Россия - моя история". Ребята постарше отправятся на экскурсию в Тобольск и в "Жемчужину Сибири". 

"Поющий город". Фото пресс-службы департамента образования Тюмени

Лина Орлова

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Теги: музей , музей Словцова , школьники

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