Тюменские спасатели оказали помощь десятилетнему мальчику

vk.com/toser_tmn

Десятилетнего мальчика, упавшего на дно пятиметрового бункера, спасли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Об этом сообщается на странице ТОСЭР в социальной сети.

Спасатели ТОСЭР выехали на площадку вблизи железной дороги на ул. Таллинской в Тюмени по звонку, поступившему от детей, друг которых провалился сквозь снег во время игры. Дежурная смена службы оперативно прибыла на место. На дне многометрового бункера находился десятилетний Артем. Мальчик жаловался на боли в руке и ноге.

Спасатель Евгений Фадеев и руководитель поисково-спасательной группы Игорь Дорожкин спустились в бункер, наложили шину на поврежденную конечность. От стресса и травмы ребенок начал терять сознание. Надев каску и "страховку", спасатели буквально на руках вынесли пострадавшего по лестнице на свежий воздух. Их коллеги Александр Деев и Михаил Байдаков приняли спасенного, переложив в мягкие носилки.

На место происшествия прибыли и сотрудники полиции, родители детей. Спасатели принесли Артема в своей дежурный автомобиль и дождались приезда медицинских работников. Позже школьника поместили в реанимационный автомобиль. По предварительным данным, его здоровье вне опасности, однако травмы, полученные при падении, потребуют продолжительного лечения.