Старт областной зарядке дадут на Цветном бульваре

Фото со страницы акции "Областная зарядка" "ВКонтакте"

Региональная акция "Областная зарядка" стартует на Цирковой площади Цветного бульвара 7 апреля.

Как сообщает Областной центр профилактики и реабилитации, с 13 часов до 13 часов 30 минут - заряд бодрости и хорошего настроения, ждет всех, кто желает максимально взбодриться, присоединившись к самой семейной и самой массовой зарядке вместе со звездными спортивными семейными династиями, именитыми спортсменами, представителями Академии профессионалов фитнеса, участниками проекта "Здравый смысл".

Возможность продемонстрировать свою спортивную подготовку, смекалку и командный дух и даже установить личный спортивный рекорд организаторы мероприятия предоставят всем желающим с 13 часов 30 минут до 15 часов на спортивном квесте "Sports Party". Участников квеста ждут призы.

Кроме того, организаторы акции проведут областной конкурс видеороликов "На зарядку всей семьей!". Узнать подробности и условия можно в группе "Областная зарядка" социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что акция проводится во всех муниципальных образованиях региона в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".