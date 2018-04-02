В Тюменском районе призывника оштрафовали на сто тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Призывника, не явившегося в военкомат, оштрафовали в Тюменском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 21-летний житель п. Каскара прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. Его рекомендовали в сухопутные войска.

Молодой человек должен был явиться в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. В военкомат он не пришел, на телефонные звонки не отвечал, потом и вовсе отключил телефон. В отношении уклониста было возбуждено уголовное дело.

Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал молодого человека на 100 тыс. рублей.