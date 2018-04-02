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Областную клиническую больницу № 2 возглавил Роман Паськов

16:20 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Роман Паськов назначен главным врачом ОКБ №2/фото департамента здравоохранения Тюменской области

Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом детской травматологии ТюмГМУ, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Роман Паськов назначен на должность главного врача Областной клинической боольницы № 2.

"Тюменская область – это мой родной регион, и для меня большая честь возглавить учреждение с громадными традициями и большим потенциалом. Для себя я ставлю серьезные и амбициозные цели: достижение лидирующих позиций в регионе по основным направлениям работы клиники, а также в стране и, возможно, даже в мире. Такие задачи под силу реализовать только сплоченному коллективу единомышленников, объединенных общей целью, поэтому очень рассчитываю на поддержку коллектива – профессионалов своего дела", - отметил Роман Паськов.

Около 300 операций на счету Паськова ежегодно. Он регулярно участвует в российских и зарубежных научных и образовательных конференциях, мастер-классах, тематических семинарах по ортопедии и вертебрологии.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова во время представления нового главного врача коллективу больницы отметила высокие профессиональные и деловые качества Романа Паськова и выразила уверенность, что под его руководством коллектив клиники будет действовать как одна команда единомышленников, что позволит эффективно решать задачи по улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи жителям областного центра и Тюменского региона.

Напомним, с июня 2005 г. Областную больницу № 2 возглавляла Наталья Сливкина, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. 

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Теги: главный врач , ОКБ №2 , Роман Паськов

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