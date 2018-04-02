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Тюменский велогонщик взял третье золото в групповой гонке в Ялте

19:23 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦСП72

Тюменский спортсмен Петр Рикунов выиграл групповую гонку до 170 км на Всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в Ялте (Крым).

Соревнования проходили с 31 марта по 1 апреля. Это третье золото для Петра Рикунова. До этого тюменский велогонщик выиграл два золото, в  групповых  гонках до 100 и 120 км. В этом же виде тюменец Валерий Фаткуллин стал серебряным призером, сообщает пресс-служба ЦСП72. 

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Теги: велогонки , Петр Рикунов , шоссе , Ялта

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