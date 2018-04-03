Тюменские кардиохирурги делятся авторскими методиками с коллегами из Сургута

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Собственную методику хирургического лечения открытого атриовентрикулярного канала разработал заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков.

Разработку тюменский врач представил на мастер-классе, посвященном 20-летию Сургутского окружного кардиологического диспансера. Визит в Сургут ведущих специалистов Кирилла Горбатикова, а также профессора из Санкт-Петербурга Рубена Мовсесяна связан с распространенным и сложным заболеванием, которым страдают новорожденные. Их маленькое сердце двухкамерное, а не четырех-, как у здоровых людей.

"По данным мировой научной литературы, около 10 процентов этих детей нуждаются в повторной операции, это либо пластика, либо протезирование митрального клапана. Суть разработанной нами методики как раз в том, чтобы не просто хирургически исправить дефект. Благодаря нашей методике успешно удается свести к минимуму необходимость повторной операции. А это значит, что ребенок будет расти здоровым и счастливым", - поделился Кирилл Горбатиков.

Полученный опыт по достоинству оценили сургутские врачи. Они планируют и дальше продолжать проводить подобные обучения и приглашать специалистов ОКБ № 1. Тюменские врачи в свою очередь будут продолжать активно обучать своим уникальным методикам коллег из других клиник, сообщает пресс-служба ОКБ№ 1.