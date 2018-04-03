Житель Югры заплатил за вырубку леса пятьдесят миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в незаконной рубке леса, осудили в Кондинском районе.

Прокурор Кондинского района обратился в суд с заявлением о взыскании с местного жителя ущерба, причиненного лесному фонду. Основанием для обращения в суд послужили результаты рассмотрения уголовного дела.

В марте 2017 года мужчина незаконно вырубил деревья на территории лесничества в Кондинском районе. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с конфискацией имущества в доход государства.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании 50 млн рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.