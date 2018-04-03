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Житель Югры заплатил за вырубку леса пятьдесят миллионов рублей

15:54 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в незаконной рубке леса, осудили в Кондинском районе.

Прокурор Кондинского района обратился в суд с заявлением о взыскании с местного жителя ущерба, причиненного лесному фонду. Основанием для обращения в суд послужили результаты рассмотрения уголовного дела.

В марте 2017 года мужчина незаконно вырубил деревья на территории лесничества в Кондинском районе. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с конфискацией имущества в доход государства.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании 50 млн рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

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Теги: черный лесоруб , штраф

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