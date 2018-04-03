Молодые и опытные юристы сразятся в мастерстве на судебных поединках

Юридическая неделя в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Традиционный турнир Западно-Сибирской правовой палаты по судебным поединкам пройдет в Тюмени 20 апреля в рамках девятой Юридической недели.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" председатель Совета Союза "Западно-Сибирская правовая палата" Сергей Шатохин, такой формат будет особенно интересен молодым начинающим юристам.

"Это будет некое юридическое шоу в виде поединка двух юристов. Технологию проведения мероприятия разработал член Западно-Сибирской правовой палаты, кандидат юридических наук Василий Горовенко. Сейчас ее пытаются перенять многие предприятия России. Такие поединки требуют от участников концентрации не только знаний, но и умений добиваться результатов. Здесь есть и психологический аспект, и некая устойчивость личности воспитывается, для молодых юристов это всегда интересно", - подчеркнул Сергей Шатохин.

По словам заместителя председателя Совета Союза "Западно-Сибирская правовая палата" Степана Матаева, участникам поединка будет дана конкретная ситуация. Один из них выступит в роли истца, второй - в роли ответчика. Каждому юристу дадут по одной минуте на выступления и минуту - на судебные прения. Оценивать выступления будут трое судей – это профессиональный судья, представитель бизнеса и директор юридической фирмы. Каждый из них выставит оценку игрокам, после чего определится победитель поединка.

"Мероприятие имеет большую практическую ценность, потому что от игроков, от уровня юристов очень многое зависит в суде. Мы отправляем туда как опытных, так и молодых специалистов, чтобы они тренировались, ведь так они учатся, а результат виден очень хорошо. Тренируется и ораторское искусство, и профессиональная подача, и харизма", - добавил Степан Матаев.

Судебные поединки в рамках Юридической недели состоятся 20 апреля в отеле "Евразия" (ул. Советская, 20). Начало в 14 часов 30 минут. Предварительная регистрация проходит на сайте tmnlegalweek.zspp.ru

Любовь Голышева