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В Уватском районе рабочие спецтехникой повредили лес

18:36 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
УМВД России по Тюменской области

Незаконную рубку леса на территории нефтяного месторождении пресекли полицейские Уватского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть поступил сигнал о том, что вблизи нефтяного месторождения ведется незаконная вырубка лесных насаждений. Сотрудники организации, занимающиеся расчисткой земельных площадей для производственных нужд, повредили крупногабаритной спецтехникой лес. Сумма ущерба составила более 75 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги: вырубка леса , Уватский район

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