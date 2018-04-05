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Корреспонденцию в труднодоступные места почтовики доставят на вездеходе

11:10 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Почты России

Вездеход "ТРЭКОЛ" Почты России, предназначенный для доставки почты в труднодоступные районы Ямала, накануне прибыл в Тюмень, где проходит полный техосмотр.

После его завершения почтовый вездеход отправится своим ходом в Салехард для работы на маршрутах в отдаленных районах. Такие машины уже с успехом используют на Камчатке и Дальнем Востоке. По окончании техосмотра вездеход отправится на Ямал, где около половины всех отделений почтовой связи расположены в труднодоступных территориях. Новый вездеход ускорит доставку почты для жителей этой местности. В целом в уральских филиалах Почты России несколько десятков районов и населенных пунктом считаются труднодоступными, куда доставка почты осложнена из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Так, доставка почты по зимникам и ледовым переправам в Уральском федеральном округе осуществляется не только на Ямале, но и в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Свердловской областях.

В Тюменской области в зимний период труднодоступным является тобольское направление – Лайатмак, Осиновское, Ачиры. В эти населенные пункты почтовики приезжают на снегоходах "Буран" и автомобилях повышенной проходимости. В рейс выходят четыре почтовые машины, которые чередуются по расписанию. Ежедневно тюменские почтовые автомашины проходят около 500 км зимних автодорог.

Общая протяженность зимних дорог составляет более 5,5 тыс. км. Напомним, что зимние автодороги будут работать в разных регионах Урала до первой декады апреля, после чего почтовый груз будет доставляться на воздушном или речном транспорте, сообщает пресс-служба Почты России. 

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Теги: вездеход , Почта России , Тобольск , Ямал

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