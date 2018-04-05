Житель Тобольска похитил сотовый телефон и сдал его в комиссионку

Фото ИА "Тюменская линия"

Житель Тобольска 1982 г. р. подозревается в грабеже. Он похитил у случайного знакомого сотовый телефон и сдал его в комиссионный магазин.

Из материалов дела известно, что телефон стоимостью 12 тыс. рублей был обнаружен в одном из комиссионных магазинов города. Его сотрудники подтвердили, что мужчина оставил на продажу средство связи, подходящее под описание, оценив его в 1,5 тыс. рублей. Фигурант свою вину признал полностью, пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мерой пресечения до суда задержанному выбрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".