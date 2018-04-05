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В Югре встретят серую ворону, которая принесет на Север долгожданную весну

11:32 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Национальный праздник "Вурна Хатл", или Вороний день, широко отметит Югра 7-8 апреля. Праздничные мероприятия, как сообщает окружной департамент культуры, пройдут во многих городах и поселках.

С 2011 года в Югре этот праздник стал официальным и за несколько лет завоевал популярность среди всего многонационального населения округа. Посмотреть на шоу, отведать национальной кухни, прикоснуться к таинству древнего народа найдется много желающих.

Праздничные гулянья пройдут в Нижневартовском, Нефтеюганском, Кондинском, Сургутском районах, а также Пыть-Яхе, Радужном, Нягани и Лянторе. В Ханты-Мансийске в музее под открытым небом "Торум-Маа" состоятся гулянья с показательными выступлениями по национальным видам спорта, поздравлениями новорожденных, разными забавами, ярмаркой и дегустацией блюд традиционной кухни.

Серую ворону издревле с нетерпением ждут все северные народы. Именно эти птицы первыми прилетают в неуютные северные края, начинают вить гнезда, громкими криками пробуждая природу. Этот праздник раньше в каждом селении проводился по-своему. Женщины для проведения обряда собирались в южной стороне леса. Готовили пищу на костре, а кусочки еды кидали в сторону леса — вороне, чтобы она принесла удачу, счастье, тепло, солнце.

В этот день для всех устраивалась праздничная трапеза. Готовили саламат — мучную уху, разные рыбные блюда, пекли из теста золотистых птиц, угощали детей и друг друга. В вороний праздник обычно соревновались в силе и ловкости, устраивали музыкальные состязания, кто знает больше мелодий. А молодые в этот день выбирали себе женихов и невест. Большая часть всех этих обрядов сохранилась в Югре до наших дней.

Борис Олейник

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Теги: День вороны , коренные народы Севера , культура , ХМАО

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