Юных музыкантов приглашают принять участие в конкурсе "Вятское"

фото министерство культуры РФ

Прием заявок на участие во II Международном конкурсе "Вятское" в номинации "Духовые инструменты" завершится 12 апреля.

Прослушивания участников в номинации "Духовые инструменты" пройдет в Историко-культурном комплексе "Вятское" (Некрасовский район Ярославской области) с 16 по 21 апреля. Возраст участников - от 7 до 27 лет. В конкурсе могут принять участие как солисты, так и ансамбли. В состав жюри, которое возглавил заслуженный артист России Владимир Шиш, войдут известные исполнители и выдающиеся педагоги, профессора Московской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных, зарубежных учебных заведений.

Конкурс пройдет по двум направлениям — "Сольное исполнительство" и "Ансамбль". Победителей конкурса исполнителей на духовых инструментах ждут призы: Гран-при Dolphin Planet в размере 20 тыс. рублей, спецприз от партнера конкурса — фирмы Yamaha, творческие поездки — приглашения выступить на концертах фирмы Yamaha в Москве, а также в программах других фестивалей-партнеров. Конкурсные прослушивания в номинациях "Академический вокал", "Фортепиано" и "Скрипка" пройдут с 23 мая по 14 июня. Заявки на участие в конкурсе в данных номинациях продолжится до 1 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.