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Фестиваль спорта объединит юных борцов, дзюдоистов и самбистов

08:59 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Пятый фестиваль спортивной борьбы на Кубок главы администрации Тюмени пройдет в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 15 апреля. 

Как сообщают организаторы, начало соревнований в 10 часов, торжественное открытие - в 14 часов. По традиции фестиваль объединяет состязания юных спортсменов (13-14 лет) в трех видах: греко-римской борьбе, дзюдо и самбо.  

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

За главный трофей соревнований будут бороться более 240 спортсменов. Тюмень представят воспитанники спортивных школ "Прибой", СДЮСШОР № 3, "Центр-дзюдо", "Олимпиец", а также представители Тюменского муниципального района. Конкуренцию тюменцам составят атлеты из Курганской, Омской, Московской, Челябинской, Свердловской областей, Югры и Республики Казахстан.  

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Все поклонники единоборств получат возможность перед началом соревнований взять автографы прославленных гостей – титулованных спортсменов: заслуженного мастера спорта России по дзюдо, серебряного призера XXX летних Олимпийских игр 2012 года Александра Михайлина, заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе, серебряного призера XXX летних Олимпийских игр 2012 года Рустама Тотрова, заслуженного мастера спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряного призера XXI летних Олимпийских игр 1976 года Владимира Чебоксарова. Получить автографы и увидеть спортивных кумиров можно будет с 13 до 14 часов на втором этаже ЦОП "Тюмень-дзюдо".

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Теги: борьба , дзюдо , кубок главы Тюмени , спорт , фестиваль

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