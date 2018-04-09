Фестиваль спорта объединит юных борцов, дзюдоистов и самбистов

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Пятый фестиваль спортивной борьбы на Кубок главы администрации Тюмени пройдет в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 15 апреля.

Как сообщают организаторы, начало соревнований в 10 часов, торжественное открытие - в 14 часов. По традиции фестиваль объединяет состязания юных спортсменов (13-14 лет) в трех видах: греко-римской борьбе, дзюдо и самбо.

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

За главный трофей соревнований будут бороться более 240 спортсменов. Тюмень представят воспитанники спортивных школ "Прибой", СДЮСШОР № 3, "Центр-дзюдо", "Олимпиец", а также представители Тюменского муниципального района. Конкуренцию тюменцам составят атлеты из Курганской, Омской, Московской, Челябинской, Свердловской областей, Югры и Республики Казахстан.

фото Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Все поклонники единоборств получат возможность перед началом соревнований взять автографы прославленных гостей – титулованных спортсменов: заслуженного мастера спорта России по дзюдо, серебряного призера XXX летних Олимпийских игр 2012 года Александра Михайлина, заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе, серебряного призера XXX летних Олимпийских игр 2012 года Рустама Тотрова, заслуженного мастера спорта СССР по греко-римской борьбе, серебряного призера XXI летних Олимпийских игр 1976 года Владимира Чебоксарова. Получить автографы и увидеть спортивных кумиров можно будет с 13 до 14 часов на втором этаже ЦОП "Тюмень-дзюдо".