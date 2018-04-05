Жителей Ямала прививают против сибирской язвы

minzdravao.ru

Более 2 тыс. 800 жителей Ямала получат прививку против сибирской язвы. Вакцинация проходит во всех муниципальных образованиях округа, наиболее активно - в Ямальском, Тазовском и Надымском районах.

По словам главного врача Ярсалинской центральной районной больницы Татьяны Падериной, в первую очередь прививку получат ямальцы, ведущие традиционный образ жизни, и из группы риска. К последним относятся зооветработники, часть сотрудников клинико-диагностических лабораторий и медицинских организаций, лица, профессионально занятые содержанием, убоем скота, разделкой и хранением туш.

Прививка также положена сельскохозяйственным, гидромелиоративным, строительным работникам, специалистам, занимающимся выемкой и перемещением грунта, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной деятельностью на энзоотичных по сибирской язве территориях.

Напомним, с 2017 года вакцинирование тундровиков и людей из группы риска стало обязательным по эпидпоказаниям, сообщает ИА "Север-пресс".