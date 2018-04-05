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В сквере Александра Моисеенко установят необычный арт-объект

16:16 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Сквер Александра Моисеенко. Фото ИА "Тюменская линия"

Самый большой объект Ленинского административного округа - сквер Александра Моисеенко – отремонтируют к 1 сентября 2018 года.

О планах озеленения Ленинского административного округа в 2018 году рассказал руководитель управы Роман Воллерт во время пресс-тура по объектам благоустройства.

В 2013 году инициативные жители, ветеранская организация, вузовская общественность и представители компании "Фортум" обратились в управу Ленинского административного округа с просьбой оформить дворовые территории, зеленые уголки и облагородить сквер Александра Моисеенко. В 2014 году управа провела конкурс концепции оформления округа, с тех пор его поэтапно озеленяют. Первым благоустроили сквер Ветеранов энергетики.

"Он получился дворовым – отлично подходит для спокойного отдыха мам и детей, а также жителей преклонного возраста. Сквер напротив решили сделать активным – уже осенью здесь откроется уличный лекторий, будет четыре спортивные площадки, в том числе первая в Тюмени для паркура", - пояснил Роман Воллерт.

На строительство потратят 6 млн рублей: помимо возведения новых объектов в сквере полностью сменят асфальтовые дорожки, освежат озеленение, заменят освещение. Этот проект управа реализует совместно с Тюменской государственной медицинской академией, которая в 2018 году празднует 55-летний юбилей. Сквер назван в честь первого ректора тюменского медвуза Александра Моисеенко. По настоянию сотрудников академии, его входную группу со стороны ул. Одесской оформят стендами. Спортивно-просветительский сквер украсит необычный арт-объект – в центре установят пятиметровую спираль ДНК.

По словам Романа Воллерта, сквер Александра Моисеенко – это самый крупный объект благоустройства Ленинского округа в 2018 году. Вместе с ним оформят еще четыре зеленых уголка.

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Сквер Якова Неумоева. Фото ИА "Тюменская линия"
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Благоустроят и двор на ул. Таймырской, 72. По этому адресу на площади в три гектара работает бесплатная парковка, однако ее давно пора правильно организовать и оформить. С этой просьбой в управу Ленинского округа обратились местные жители: водители из находящихся поблизости офисов о культуре парковки не ведают. Автомобили ставят хаотично, в часы пик их оказывается до 150, тогда как площадь позволяет вместить только 70 машин. Это неудобно и сотрудникам компании "Новатэк": у предприятия есть собственная парковка, но чтобы проехать на нее, необходимо преодолеть общую. На благо общественности и себе, компания "Новатэк" разработала проект парковки. Здесь будут и клумбы, и деревья, и разметка для автомобилей. Проект потребовал около 10,5 млн рублей. Парковку откроют 1 августа 2018 года. 

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Сквер Якова Неумоева. Фото ИА "Тюменская линия"
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В 2018 году управа Ленинского округа также завершит разработку проектов скверов Якова Неумоева и Славянского: пока они на стадии обсуждения концепций. Все объекты строительства финансируются за счет муниципального бюджета, подчеркнул Роман Воллерт.

Сквер Якова Неумоева. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова

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Теги: благоустройство , Ленинский округ , медакадемия , озеленение , Роман Воллерт , сквер

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