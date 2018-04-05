В Тюмени задержали женщину, которая обворовывала пенсионеров

фото Фото следственного комитета РФ

Ранее неоднократно судимую 36-летнюю жительницу Тюмени подозревают в нескольких эпизодах краж из квартир пенсионеров денег и сотовых телефонов.

Из материалов дела известно, что подозреваемая ходила по квартирам пенсионеров и рассказывала о скидках на коммунальные услуги, которые она может предоставить пожилым людям. В процессе беседы злоумышленница отвлекала пенсионеров, предоставляя им подписания договор услуг, а в это время похищала деньги и сотовые телефоны. Деньги женщина потратила на личные нужды, а сотовые телефоны сбыла в комиссионных магазинах города.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.