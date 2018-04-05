В Сургуте на вокзале мужчина украл телефон и спрятал его за батарею

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Сургутские полицейские возбудили уголовное дело на уроженца Красноярского края за кражу сотового телефона.

Как сообщает пресс-служба сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, 4 апреля сотрудница железнодорожного вокзала заявила о пропаже сотового телефона. Мобильное устройство находилось на стуле возле стойки администратора.

Сотрудники транспортной полиции осмотрели место происшествия и залы ожидания. Сотовый телефон был спрятан за батареей в одном из залов.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и очевидцев кражи, полицейские задержали злоумышленника по горячим следам вблизи вокзала.

Им оказался уроженец Красноярского края, 1972 года рождения ранее судимый за разбой и убийство. Проверка показала, что мобильное устройство мужчина похитил, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на пассажира. В дальнейшем телефон планировал продать, а вырученные деньги потратить.