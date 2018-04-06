Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"

Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

АО "Тюменская энергосбытовая компания" определило победителей в ежегодном региональном конкурсе "Золотая опора" среди потребителей-электроэнергии – юридических лиц. Награждения предприятий и организаций начнутся с 6 апреля и пройдут на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области в 16 муниципальных образованиях. Награды получат 48 потребителей электроэнергии, среди которых бюджетные организации, компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и промышленные предприятия.

Как сообщает пресс-служба компании, конкурс проводится для актуализации вопросов своевременной оплаты электроэнергии предприятиями, повышения интереса к проблеме оптимизации использования энергоресурсов и энергоэффективности организаций, а также публичного поощрения тех, кто добросовестно исполняет свои обязательства перед энергетиками и является опорой стабильного развития экономики города, района, округа.

Победители определяются по итогам работы в 2017 году в трех номинациях. Награда "Электричество без расточительства" будет вручена компаниям, которые наиболее полно и с большим экономическим эффектом реализовали технические решения, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов. Предприятия, активно использующие в работе современные интерактивные сервисы, предоставляемые поставщиком электроэнергии, а также применяющие современные системы учета и контроля энергопотребления, удостоятся звания "Инновационный партнер". Шестнадцать организаций станут обладателями статуэтки "Золотая опора" и звания "Лучший потребитель электрической энергии-2017".

В этом году конкурс проходит при поддержке департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО и департамента ЖКХ Тюменской области.

Откроет череду награждений победителей регионального конкурса "Золотая опора-2017" город Губкинский.