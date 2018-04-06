Житель Сорокинского района изготовил самодельные боеприпасы

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Молодого человека, подозреваемого в незаконном изготовлении боеприпасов, задержали в Сорокинском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в с. Большое Сорокино в частном доме у 22-летнего местного жителя обнаружены изготовленные кустарным способом пять патронов 16 калибра, пригодные для выстрела. Боеприпасы конфискованы.

Возбуждено уголовное дело.