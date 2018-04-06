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В Тюмени появится первая площадка для паркура

18:05 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Сквер Александра Моисеенко. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

Преображение сквера Александра Моисеенко станет подарком к 55-летию Тюменского медицинского университета.

Асфальтовое покрытие дорожек к этому учебному заведению не меняли с момента его основания, утверждает проректор по перспективному развитию и непрерывному медицинскому образованию ТГМА Ольга Фролова. Сегодня – она доктор медицинских наук, профессор медуниверситета и ее выпускница. Ольга Фролова вспомнила, как появился сквер и насколько значимо имя Александра Моисеенко для Тюмени.

"Сквер "родился" вместе с вузом: между корпусами появились деревья, тропки. Я сама окончила университет, и вся моя профессиональная жизнь связана с ним, так что это место для меня просто родное", - заверила она.

Сквер Александра Моисеенко. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

На входе в сквер со стороны ул. Одесской поставят десять стендов. Один из них посветят Александру Моисеенко. "Это наш ректор в 70-е годы, очень известный и уважаемый человек в тюменском здравоохранении, он был в свое время главным врачом областной клинической больницы. Другие стенды посвятим здоровому образу жизни", - рассказала Ольга Фролова.

В центре просторного сквера будет уличный лекторий, в котором слушатели смогут разместиться на многоярусных скамейках-трибунах. Здесь педагоги и студенты медвуза будут проводить лекции для жителей Тюмени, посвященные вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни.

В сквере расположатся несколько спортивных площадок. На одной из них можно будет заниматься футболом, баскетболом или волейболом, на другой – воркаутом, третья предложит посетителям занятия на тренажерах, а четвертая – тренироваться в паркуре.

"Это первая в Тюмени площадка для занятий паркуром. Мы согласовали ее с федерацией экстремальных видов спорта, они помогли разработать проект этой зоны", - рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Роман Воллерт.

Он отметил, что при благоустройстве сквера Александра Моисеенко максимально сохранят существующее озеленение и высадят еще 50 деревьев. Здесь будет больше хвойников, посадят можжевельник и кустарники. Скамейки заменят на новые, их станет больше. Полностью поменяют опоры освещения и видеонаблюдения. В центре сквера установят необычный арт-объект – пятиметровую спираль ДНК с подсветкой в вечернее время.

Сквер Александра Моисеенко. Фото из группы "Тюмень - наш дом" в соцсети "ВКонтакте"

В разработке концепции проекта участвовали эксперты из Союзов архитекторов и художников, представители Строительного института Тюменского индустриального университета, управы округа и ветеранской организации. Решающим стало мнение местных жителей и представителей медвуза, подчеркнул Роман Воллерт. В 2017 разработали проектно-сметную документацию: на строительство выделят около 6 млн рублей. До 10 мая пройдут торги, а к 1 сентября завершатся все благоустроительные работы. Свой юбилейный День знаний тюменский медуниверситет отпразднует в уже обновленном сквере Александра Моисеенко, заверил руководитель управы Ленинского административного округа.

Лина Орлова

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Теги: благоустройство , Ленинский округ , медакадемия , озеленение , Роман Воллерт , сквер

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