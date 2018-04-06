Житель Нефтеюганска хранил у себя винтовку Мосина

фото УМВД России по ХМАО-Югре

У 36-летнего жителя Нефтеюганска в гараже обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Он хранил их незаконно.

Полицейские изъяли на экспертизу более 60 патронов, винтовку Мосина образца 1891-1930 годов. Патроны калибра 7,62 мм пригодные для стрельбы, являются боеприпасами к обнаруженному образцу. Изъятые снаряды по результатам экспертизы относятся к образцам Великой Отечественной войны, но не являются пригодными для стрельбы.

Как рассказал мужчина, оружие и боеприпасы он нашел в Новгородской области и решил привести домой в качестве сувенира. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия, боеприпасов".