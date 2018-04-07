Тюменские футболисты в Ярославле сразятся с "Шинником"

фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" в рамках 31-го тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ в Ярославле встретится с местным "Шинником" 7 апреля.

Клубы встречались в матче первого круга на "Геологе" 10 сентября 2017 года. Тогда была зафиксирована уверенная победа "Тюмени" и одна из немногих радостей сибирских болельщиков в сложном сезоне – 2:0.

Нынче команда Александра Побегалова проводит более чем уверенно. Ярославский коллектив занимает восьмое место (44 очка) и теоретически может навязать борьбу за попадание в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге. От заветной черты, на которой пока находится калининградская "Балтика", их отделяет 6 очков. "Тюмень" идет семнадцатой (31). Но еще более лакомым кусочком кажется для "Шинника" теоретическая возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Черно-синие вышли в полуфинал Кубка России, где 18 апреля встретятся с не самым грозным коллегой из ФНЛ – курским "Авангардом". В другой паре будут играть московский "Спартак" и "Тосно" из Ленинградской области.

Подшефные многоопытного Побегалова не знают поражений уже шесть матчей подряд. В последний раз ярославцы ошиблись дома в поединке с нижегородским "Олимпийцем" - 1:2.

Джокером соперника "Тюмени" является форвард Эльдар Низамутдинов. Он наколотил 8 голов и отдал столько же ключевых передач. Уверенный сезон за ярославцев проводит бывший игрок "Тюмени" Марат Шайморданов, который отличился семь раз.

Принципиальным получится предстоящий матч для полузащитника сибиряков Максима Лаука. Один из творцов победы над астраханским "Волгарем" в минувшем туре (3:1) долгое время защищал цвета "Шинника" и перебрался в команду Владимира Маминова этой зимой. Из-за перебора желтых карточек участие во встрече не примет форвард гостей Александр Ставпец, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".