up

7.04.2018 суббота

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 0..2 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские футболисты в Ярославле сразятся с "Шинником"

11:43 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень"  в рамках 31-го тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ в Ярославле встретится  с местным "Шинником" 7 апреля. 

Клубы встречались в матче первого круга на "Геологе" 10 сентября 2017 года. Тогда была зафиксирована уверенная победа "Тюмени" и одна из немногих радостей сибирских болельщиков в сложном сезоне – 2:0. 

Нынче команда Александра Побегалова проводит более чем уверенно. Ярославский коллектив занимает восьмое место (44 очка) и теоретически может навязать борьбу за попадание в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге. От заветной черты, на которой пока находится калининградская "Балтика", их отделяет 6 очков. "Тюмень" идет семнадцатой (31). Но еще более лакомым кусочком кажется для "Шинника" теоретическая возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Черно-синие вышли в полуфинал Кубка России, где 18 апреля встретятся с не самым грозным коллегой из ФНЛ – курским "Авангардом". В другой паре будут играть московский "Спартак" и "Тосно" из Ленинградской области.

Подшефные многоопытного Побегалова не знают поражений уже шесть матчей подряд. В последний раз ярославцы ошиблись дома в поединке с нижегородским "Олимпийцем" - 1:2.

Джокером соперника "Тюмени" является форвард Эльдар Низамутдинов. Он наколотил 8 голов и отдал столько же ключевых передач. Уверенный сезон за ярославцев проводит бывший игрок "Тюмени" Марат Шайморданов, который отличился  семь раз.

Принципиальным получится предстоящий матч для полузащитника сибиряков Максима Лаука. Один из творцов победы над астраханским "Волгарем" в минувшем туре (3:1) долгое время защищал цвета "Шинника" и перебрался в команду Владимира Маминова этой зимой. Из-за перебора желтых карточек участие во встрече не примет форвард гостей Александр Ставпец, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюмень , футбол , Шинник , Ярославль

Последние новости

16:47 Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018
16:34 О мерах поддержки семей с детьми можно узнать на региональном портале госуслуг
15:49 Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры
15:33 Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии
15:01 Тюменцев приглашают на празднование Вороньего дня
14:47 В Канаде четырнадцать игроков молодежной хоккейной дружины погибли в ДТП
14:24 Предпринимателям напомнили о внедрении онлайн-касс
13:47 Конкурс социально значимых проектов открыт для молодежи и НКО
13:24 Тюменская студентка представила свое видение борьбы с коррупцией на Всероссийском конкурсе
12:47 Когда и где можно освятить куличи в храмах Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Предпринимателям напомнили о внедрении онлайн-касс

Пресс-конференция управляющего розничным бизнесом ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Общество

О мерах поддержки семей с детьми можно узнать на региональном портале госуслуг

Тюменцев приглашают на празднование Вороньего дня

Конкурс социально значимых проектов открыт для молодежи и НКО

Спорт

Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил о завершении международной карьеры

Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии

Происшествия

В Канаде четырнадцать игроков молодежной хоккейной дружины погибли в ДТП

Житель Сорокинского района изготовил самодельные боеприпасы

Житель Нефтеюганска хранил у себя винтовку Мосина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+