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Конкурс социально значимых проектов открыт для молодежи и НКО

13:47 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мультицентра "Моя территория"

Прием заявок на участие в конкурсе ресурсов для реализации социально значимых проектов молодежных сообществ и некоммерческих организаций города запустила команда мультицентра "Моя территория".

Жители Тюмени от 14 до 35 лет смогут представить проекты, решающие социально значимые проблемы в любых сферах деятельности. По итогу команды-победители получат ресурсы для реализации своего мероприятия по трем направлениям: "администрирование и координация проекта"; "информационное освещение"; "материально-техническое оснащение".

Для этого необходимо: подать заявку на участие в конкурсе по ссылке.  Пройти индивидуальную консультацию со специалистами. Записаться на консультацию можно после подачи заявки на конкурс по ссылке. Представить свой проект перед экспертным советом на очной защите, которая состоится 27 апреля.

Прием заявок на первую волну конкурса продлится до 23 апреля.

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Теги: конкурс , мультицентр , НКО , проекты , Тюмень

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