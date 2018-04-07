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Египетский путешественник на велосипеде приедет в Москву на ЧМ-2018

16:47 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.gloholiday.com

Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился на велосипеде из Каира в Москву 7 апреля. Он планирует прибыть через 65 дней к началу финальной части чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную Египта, передает корреспондент РИА Новости.

"Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", - рассказал Нофаль РИА Новости накануне своей поездки. Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. "Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", - сказал египетский путешественник.

Первый этап путешествия пройдет по египетской территории и займет 10 дней. Из Каира Нофаль поехал в порт Нувейба на Красном море. Из Нувейбы египетский путешественник отправится на пароме в иорданскую Акабу, а оттуда - в столицу Иордании - Амман.

Ехать далее через Сирию путешественник не решился из-за нестабильной обстановки в этой арабской стране. Поэтому из Аммана он на самолете отправится в Софию, а далее на велосипеде в Москву через Румынию, Молдавию и Украину. Российскую границу Нофаль планирует пересечь 31 мая, а 7 июня уже будет в Москве. Вернуться в Египет он планирует спецрейсом вместе со сборной командой своей страны.

Отвечая на вопрос о стоимости такой поездки, Нофаль отметил, что практически ничего не потратит, так как в каждой стране "его будут принимать, как гостя". "Я почти ничего не планирую тратить в эту поездку: в ряде стран меня будут принимать как гостя, также часть затрат помогут покрыть доходы от съемок и публикаций на радио, телевидении, в газетах и агентствах, реклама", - сказал путешественник. В целом, по его словам, такие поездки обходятся в сумму от тысячи до 20 тысяч долларов США. "В ходе поездки планируется проводить пресс-конференции, делать специальные объявление о ходе путешествия", - добавил он.

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Теги: Египет , путешественник , чемпионат мира по футболу

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