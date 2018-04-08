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В Туве произошло землетрясение

10:16 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Землетрясение в Туве. Фото pics.top.rbc.ru/top_pics/uniora/28/1369718840_0028.1000x800.jpeg

Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован вечером в субботу в 292 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает "Интерфакс".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 15:42 мск, имел координаты 50.46 градуса северной широты и 90.77 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила четыре балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

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Теги: землетрясение

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