В Туве произошло землетрясение

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Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован вечером в субботу в 292 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает "Интерфакс".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 15:42 мск, имел координаты 50.46 градуса северной широты и 90.77 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила четыре балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.