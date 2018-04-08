В Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны

В Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за бомбы времен войны. Фото ru.golos.ua

Более 26 тыс. жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 км от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.

Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону.

Ежегодно в ФРГ обезвреживают около 5,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч. Всего на Германию во время войны были сброшены более 2 млн авиабомб, примерно 5% из них, около 100 тыс., не взорвались.