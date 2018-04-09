Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей. Фото Роспотребнадзор РФ
Около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе 370 детей, обратились в медицинские организации в 35 субъектах России в связи с укусами клещей к 6 апреля. Это ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.
В Тюменской области первый случай присасывания клеща зарегистрирован 26 марта.
Еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, начался с 15 марта, сообщает федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Специалисты Роспотребнадзора начали проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются клещами. В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях проведены акарицидные обработки на площади более 716 га. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади около 96 тыс. га.
На 6 апреля в субъектах России привиты более 700 тыс. человек. В учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и организациях здравоохранения действуют пункты по приему и проведению исследований клещей, где проверяется их зараженность возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций.
Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.
Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.
Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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