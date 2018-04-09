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Тюменцы задали рекордное число вопросов по уборке дворов

17:43 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Рекордные 430 вопросов поступили на портал "Тюмень – наш дом" в марте 2018 года.

Основное количество проблем связано с содержанием дворов, в том числе со складированием снега на газонах и межквартальных проездах. В раздел "Текущее содержание дворовой территории" принято 317 сообщений, из них решено 277 вопросов. Остальные сообщения, по которым перенесен срок подготовки ответа, находятся на обязательном контроле до исполнения.

На территории города тюменцы обнаружили 67 брошенных разукомплектованных автомобилей, 15 из них приведены в надлежащее состояние либо добровольно эвакуированы собственниками. На фасадах зданий замечено 29 несанкционированных надписей, 27 из которых оперативно ликвидированы, один из объектов будет приведен в надлежащее состояние в ближайшее время.

Пользователи прислали 12 благодарностей за работу по уборке снега во дворах, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. 

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Теги: Тюмень - наш дом , уборка улиц

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