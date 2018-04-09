На автозимниках Ямала ограничен тоннаж автомобилей

фото МЧС по ЯНАО

Тоннаж транспортных средств, которые выезжают на автозимники, понижается из-за повышения температуры воздуха. На все сезонные трассы Ямала допускается транспорт массой до 3,5 тонн.

Для остальных автомобилей движение запрещено. "Мы не допускаем тяжеловесный транспорт на зимники при повышении температуры, чтобы максимально продлить работу сезонных дорог. Тяжелые машины разбивают дорожное полотно, и проезд по зимнику становится небезопасным. Наш приоритет – обеспечивать проезд столько, сколько это будет возможно. Сейчас на зимниках введено ограничение. Ночью, когда температура снизится, ограничение может быть снято", - рассказали специалисты дорожной дирекции Ямала.

Зимники Салехард – Надым, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) и Уренгой – Красноселькуп работают в следующем режиме: с 8 до 20 часов движение разрешено для авто общей массой до 3,5 тонн; с 20 до 8 утра движение разрешено для авто общей массой до 30 тонн.

Движение по зимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале ограничено на участке Панаевск – Яр-Сале, куда допускается только полноприводный транспорт. На участке Аксарка – Салемал – Панаевск разрешено движение для всех видов транспорта. Зимник работает в следующем режиме: с 8 до 20 часов движение разрешено для авто общей массой до 3,5 тонн; с 20 до 8 часов утра движение разрешено для авто общей массой до 20 тонн, сообщает пресс-служба правительства Ямала.