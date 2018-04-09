up

9.04.2018 понедельник

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На автозимниках Ямала ограничен тоннаж автомобилей

13:00 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по ЯНАО

Тоннаж транспортных средств, которые выезжают на автозимники, понижается из-за повышения температуры воздуха. На все сезонные трассы Ямала допускается транспорт массой до 3,5 тонн.

Для остальных автомобилей движение запрещено. "Мы не допускаем тяжеловесный транспорт на зимники при повышении температуры, чтобы максимально продлить работу сезонных дорог. Тяжелые машины разбивают дорожное полотно, и проезд по зимнику становится небезопасным. Наш приоритет – обеспечивать проезд столько, сколько это будет возможно. Сейчас на зимниках введено ограничение. Ночью, когда температура снизится, ограничение может быть снято", - рассказали специалисты дорожной дирекции Ямала.

Зимники Салехард – Надым, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) и Уренгой – Красноселькуп работают в следующем режиме: с 8 до 20 часов движение разрешено для авто общей массой до 3,5 тонн; с 20 до 8 утра движение разрешено для авто общей массой до 30 тонн.

Движение по зимнику Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале ограничено на участке Панаевск – Яр-Сале, куда допускается только полноприводный транспорт. На участке Аксарка – Салемал – Панаевск разрешено движение для всех видов транспорта. Зимник работает в следующем режиме: с 8 до 20 часов движение разрешено для авто общей массой до 3,5 тонн; с 20 до 8 часов утра  движение разрешено для авто общей массой до 20 тонн, сообщает пресс-служба правительства Ямала. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: автозимники , ограничения , Ямал

Последние новости

14:38 Тюменская "Жара" ищет перспективные стартапы
14:27 Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности
14:16 Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты Фото
14:05 В Нижневартовске водитель грузовика нанес тяжелую травму коллеге
13:54 Победители олимпиады по праву получат дополнительные баллы к ЕГЭ
13:43 В Сургуте на свалке нашли тела двух бездомных мужчин
13:32 Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию
13:21 Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям
13:10 Роспотребнадзор рассказал, как не стать обедом для клеща
13:00 На автозимниках Ямала ограничен тоннаж автомобилей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

Как построить бизнес, расскажут в технопарке

"Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям

Общество

Тюменская "Жара" ищет перспективные стартапы

Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Тюменцы верят в будущее и исполняют спортивные мечты

Спорт

Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

"Тюменский легион" обыграл "Рубин"

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Происшествия

В Нижневартовске водитель грузовика нанес тяжелую травму коллеге

В Сургуте на свалке нашли тела двух бездомных мужчин

В Лабытнанги идет проверка информации о жестоком избиении школьницы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+