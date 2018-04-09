Руководитель тюменского завода задолжал более сорока миллионов налогов

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в течение года директор тюменского завода нестандартного емкостного оборудования уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость. Руководитель внес ложные сведения в налоговые декларации за 2-4 кварталы 2015 года. Сумма неуплаченных налогов составила более 41 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.