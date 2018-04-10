Тюменец установил скрытую камеру в общей душевой

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в нарушении неприкосновенности частной жизни, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, подозреваемый тайно установил камеру видеонаблюдения в общей душевой комнате многоквартирного дома. Установленную камеру обнаружила проживающая в доме девушка, преступная деятельность мужчины была пресечена.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.