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"Виктор Черномырдин" пополнил парк пассажирских лайнеров Utair

17:10 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.utair.ru

Авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 с бортовым номером VP-BAG имя Виктора Черномырдина.

Utair с 1999 года, отмечено в сообщении компании называет самолеты именами выдающихся людей, которые внесли значительный вклад в развитие гражданской авиации страны и освоение природных ресурсов Западной Сибири. Лайнеры Utair названы в честь Николая Байбакова, Василия Бахилова, Антонины Григорьевой, Романа Кузоваткина, Владимира Кулешова, Константина Лужецкого, Романа Марченко, Виктора Муравленко, Петра Панова, Степана Повха, Александра Протозанова, Фармана Салманова, Бориса Щербины, Ивана Хохлова, Василия Колошенко и Суламбека Осканова.

"Присвоение самолету имени Виктора Степановича — значимое событие для Utair. Виктор Черномырдин внес огромный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны. В год его 80-летия Utair увековечил память Виктора Степановича в авиапарке компании", — отметил генеральный директор авиакомпании "Utair — Пассажирские авиалинии" Андрей Мартиросов.

www.utair.ru

Виктор Черномырдин начал свою трудовую биографию в 1953 году слесарем Орского нефтеперерабатывающего завода имени В.П. Чкалова. С 1982 по 1993 годы занимал должности заместителя министра газовой промышленности СССР, заместителя министра — начальника Всесоюзного промышленного объединения "Тюменгазпром", министра газовой промышленности СССР, председателя правления государственного газового концерна "Газпром", заместителя председателя правительства РФ и председателя Совета министров РФ. 25 декабря 1993 года возглавил правительство РФ. С 2001 по 2009 год служил чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации на Украине.

Виктор Черномырдин связан с историей нефтегазового комплекса Западной Сибири. В 1984 году он запустил на производственном объединении "Сургуттрансгаз" завод по стабилизации газового конденсата — "Сургутский ЗСК".

Ходатайства о присвоении самолету имени Виктора Черномырдина направили в авиакомпанию трудовой коллектив Сургутского ЗСК (ООО "Газпром переработка") и губернатор Югры Наталья Комарова.

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Теги: Виктор Черномырдин , самолет , ЮТэйр

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