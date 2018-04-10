ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса

Фото с сайта ВТБ

ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств - под 10,5% годовых.

"Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке", - отметил руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.