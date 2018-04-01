Юбилей Астаны отпразднуют в Тюмени

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Двадцатилетний юбилей столицы Республики Казахстан Астаны отпразднуют в Тюмени. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Совместно с акиматом Северо-Казахстанской области мы намерены реализовать в Тюмени грандиозный культурный проект, посвященный двадцатилетнему юбилею столицы Казахстана. В праздничных мероприятиях примут участие Петропавловский драматический театр и другие казахстанские творческие коллективы", - сообщил президент региональной национально-культурной автономии казахов.

Планируется, что праздничные мероприятия, посвященный 20-летнему юбилею казахстанской столицы, пройдут на одной из центральных площадок Тюмени, добавил Есенгалий Ибраев.

"Может быть, мы приурочим наш проект к празднованию Дня города в Тюмени. Поставим юрты, разобьем национальное подворье, угостим тюменцев блюдами казахской кухни", - рассказал он.

Напомним, Астана стала столицей Казахстана в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 20 октября 1997 года. Официальная презентация новой столицы состоялась 10 июня 1998 года. День столицы 6 июля - государственный праздник Республики Казахстан.

Евгений Бабенко