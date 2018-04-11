Переправа Тобольск - Бекерево закрыта для автомобилей

фото МЧС по Тюменской области

Автомобильная переправа через реку Иртыш – Тобольск - Бекерево в связи с выходом талой воды на лед закрыта с 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, переправа на левый берег будет закрыта вплоть до появления парома.

фото МЧС по Тюменской области

"Лед непрочный, передвижение по нему автомобильной техники становится небезопасным", - пояснил руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.

Сотрудники ГИМС выставили запрещающие проезд знаки, установили шлагбаум. Пешеходы могут попасть с одного берега на другой по деревянным мосткам.

фото МЧС России по Тюменской области

Переправу распилят по графику, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Напомним, на территории Тобольского и Вагайского районов на данный момент закрыты все ледовые переправы.