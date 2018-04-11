На родительский день в Тюмени пустят дополнительные автобусы

Фото ИА "Тюменская линия"

Количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121 в родительский день, 17 апреля, будет увеличено.

На маршруте № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище-2" в этот день будут работать семь автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье" будут курсировать пять автобусов большого класса вместимости.

Накануне родительского дня, с 14 по 16 апреля, а также после дня поминовения усопших, 21 и 22 апреля, по маршруту № 121 выйдут на линию пять автобусов особо большого класса вместимости, а по маршруту № 32 – четыре автобуса большого класса вместимости, сообщили в "Тюменьгортрансе".

Узнать дополнительную информацию и расписание можно на сайте tgt72.ruили по телефону: 8-800-250-0722.