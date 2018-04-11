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На Центральном рынке в Тюмени нашли нарушения норм пожарной безопасности

12:05 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности на Центральном рынке в Тюмени провели сотрудники прокуратуры и ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в здании рынка недостаточно эвакуационных выходов, а административная и вспомогательная части здания не отделены от торгового зала противопожарными преградами.

Кроме того, выполнена пристройка к зданию хозяйственных боксов и гаражей без соблюдения требований к противопожарным разрывам - здания установлены вплотную, элементы покрытия выполнены с применением горючих материалов и располагаются близко к окнам торгового центра.

В эвакуационном коридоре правого крыла здания отсутствуют звуковые оповещатели системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Доступ к пожарным кранам и огнетушителям перекрыт стоящим там торговым оборудованием и продукцией.

Прокуратура возбудила в отношении ТМУП "Рынок" административное дело и внесла представление об устранении нарушений закона. Общая площадь рынка составляет более 7 тыс. кв. м, свои торговые точки там размещают около 300 арендаторов.

Напомним, внеплановые проверки пожарной безопасности инициировала Генеральная прокуратура после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", Кемерово 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

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Теги: ГУ МЧС России по Югре , нарушения , пожарная безопасность , прокуратура , рынок

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