Экскурсия "Светлое Христово Воскресенье" пройдет в музее Словцова

фото музея им. Словцова

Экскурсия "Светлое Христово Воскресенье" по коллекциям "Иконопись" и "Металл" начнется в Центре коллекций музея им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в рамках акции "Музейный понедельник" 16 апреля в 17 часов.

По информации организаторов, еще одна экскурсия по коллекции "Живопись" посвящена 535-летию со дня рождения Рафаэля Санти – одного из величайших художников эпохи Возрождения. Он известен всему миру как автор полотна "Сикстинская мадонна".

Коллекция западноевропейского искусства музейного комплекса им. И. Я. Словцова имеет в своем собрании картину Неизвестного художника XVII века "Мадонна с Младенцем Христом и Иоанном Крестителем", которая является подражанием Рафаэлю.

Стоимость билетов: взрослый - 200 рублей, льготный - 100 рублей.