Тюменцы споют песни Победы на Цветном бульваре

Фото ИА "Тюменская линия"

Песни фронтовых лет, марши, лирические песни о войне будут звучать в Тюмени на Цветном бульваре в канун великого Дня Победы, со 2 по 6 мая.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального исполкома общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Галина Валуева.

К участию приглашают творческие коллективы, музыкальные группы, отдельные исполнители, как профессиональные, так и самодеятельные любительские коллективы, инициативные группы, учащиеся школ города, воспитанники детских садов, рабочие коллективы, представители общественных организаций.

"Для участия необходимо кроме заявки принести с собой флешку с минусовкой, хорошее настроение и одеться по погоде", - подчеркнула она.

Все участники конкурса получат дипломы "Бессмертного полка", а победители - специальные призы.

Борис Олейник