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Ставропольские гастролеры похитили у ветерана три миллиона рублей

14:38 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

10 лет колонии на двоих за хищение более трех миллионов рублей у 90-летнего ветерана войны из Заводоуковска получили жители Ставропольского края.

Калининский районный суд вынес приговор  двоим однофамильцам, жителям  Ставропольского края  - 29-летнему Василию Гуденко и 37-летнего Валентину Гуденко. Суд  признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

8 февраля 2016 года Гуденко приехали из Тюмени в Заводоуковск на арендованном автомобиле. Целью поездки было хищение денег у незнакомого пожилого человека. Жертву они подыскивали прямо на улице среди прохожих. На глаза им попался 90-летний пенсионер – ветеран войны.

Валентин Гуденко подошел к пожилому человеку и под надуманным предлогом – необходимостью уплаты таможенной пошлины - узнал о наличии у пенсионера денег на банковском счете.

Затем попросил пожилого человека сообщить номер его сберегательной книжки, на которую для Гуденко якобы поступят деньги, а ветеран снимет и отдаст им. После этого мужчины посадили пенсионера к себе в машину, поехали к нему домой и вместе с ним поднялись в квартиру. Там ветеран показал Гуденко паспорт, в котором находилось удостоверение ветерана войны и сберегательные книжки.

По словам пожилого человека, мужчины показали ему три пачки денег якобы с 600 тыс. рублей, которые оставят у него на хранение.

После этого Гуденко повезли ветерана в Тюмень для снятия денег в банках. Ветеран, полагая, что на его счета для Гуденко пришли деньги, снял в двух банках более 3,1 млн и отдал злоумышленникам. Мужчины вызвали такси и отправили ветерана обратно в Заводоуковск. Дома потерпевший не обнаружил оставленных 600 тыс. рублей, понял, что его обманули и обратился в полицию. 9 февраля 2016 года было возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2016 года Валентин Гуденко был задержан в городе Минеральные воды Ставропольского края, а Василий Гуденко в марте 2017 года в Тюмени. По решению суда оба были заключены под стражу. В суде Василий Гуденко частично в сумме 180 тыс. рублей возместил ущерб.

Суд назначил Василию Гуденко  4 года лишения свободы, а Валентину Гуденко – 6 лет с отбыванием наказания в исправительной  колонии общего режима. Суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба более 2,9 млн. рублей.

            

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Теги: ветераны , мошенничество , уголовное дело

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