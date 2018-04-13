Студенты, аспиранты и молодые преподаватели могут претендовать на тревел-гранты

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Заявки на участие в конкурсе тревел-грантов 2018-2019 года для студентов, аспирантов и молодых преподавателей до 35 лет принимает Фонд Михаила Прохорова.

По информации управления международных образовательных программ ТИУ, в рамках программы финансируются научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки для работы в архивах, библиотеках и других информационных центрах в России и за рубежом.

Приоритет отдается исследователям-гуманитариям. Максимальная сумма запрашиваемой поддержки – 100 тыс. рублей.

Сроки подачи заявок:с 1 апреля до 1 мая — поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре 2018 года. С 1 сентября по 1 октября — поездки в декабре 2018 года и январе, феврале 2019 года. С 1 ноября до 1 декабря — поездки в марте, апреле 2019 года.

Менеджер конкурса: Ирина Келпша, адрес. Форма заявки и условия участия представлены на сайте Фонда.