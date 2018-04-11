up

11.04.2018 среда

USD 62,3699

EUR 76,8522

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Калининградцы промышляли в Тюмени автоподставами

19:31 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - loxotrona.net

В Тюмени за автоподставы и хищение более 3,6 млн рублей пойдет под суд калининградская группировка. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении шести жителей Калининградской области и жителя Махачкалы.

Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой. По версии следствия, в сентябре 2013 года житель Калининграда создал преступную группу для хищения в Тюмени денежных средств у владельцев дорогих машин.

В разное время в ее состав вошли еще пять калининградцев и житель Махачкалы, который временно проживал в Калининграде. Действуя разным составом, они с сентября 2013 года по июнь 2014 года совершили шесть мошенничеств и пять покушений на мошенничество.

Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель дорогого автомобиля якобы совершил наезд на пешехода, в роли которого выступал один из членов группировки.

Потерпевший представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу.

Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода. Водителя дорогого автомобиля склоняли к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы "сбитый пешеход" не обратился в ГИБДД, а "виновник" избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности.

Шесть водителей поддались обману и отдали аферистам в общей сложности более 3,6 млн рублей, а пять отказались платить деньги, настаивая на документальном оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД.

Аналогичные преступления они совершили в Челябинске, где шесть участников группы в 2016-2017 годах были осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет.

Организатора преступной группы объявили в розыск. В сентябре 2017 года его задержали в Калининграде и этапировали в Тюмень. Сейчас семь участников группировки предстанут перед тюменским судом. Еще один злоумышленник, калининградец, находится в розыске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: мошенничество , прокуратура , суд

Последние новости

20:13 Россиянам предлагают проверить финансовую грамотность в режиме онлайн
20:09 Альфа-Банк делится с клиентами инструментами успеха Фото
19:31 Калининградцы промышляли в Тюмени автоподставами
19:14 Объявлен конкурс для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру
18:49 Водитель фуры насмерть сбил пешехода
18:31 Житель Ямала отработает незаконную добычу осетра
18:05 На родительский день в Тюмени пустят дополнительные автобусы
18:00 Актуальные вопросы детской нейрохирургии обсудили в Тюмени Фото
17:54 12 апреля - события дня
17:43 Тюменские дети проверили взрослых на социальную сознательность
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Многодетной семье из Сладковского района помогут переехать в просторный дом

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Россиянам предлагают проверить финансовую грамотность в режиме онлайн

Альфа-Банк делится с клиентами инструментами успеха

Тюменская область укрепляет партнерские связи с Оманом и Египтом

Общество

Объявлен конкурс для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру

На родительский день в Тюмени пустят дополнительные автобусы

Актуальные вопросы детской нейрохирургии обсудили в Тюмени

Спорт

Тобольские баскетболисты уступили в Заречном

Футболисты "Тюмени" встретятся с питерским "Динамо"

Велогонка, посвященная Дню Победы, пройдет по исторической части Тюмени

Происшествия

Калининградцы промышляли в Тюмени автоподставами

Водитель фуры насмерть сбил пешехода

Житель Ямала отработает незаконную добычу осетра

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+