Калининградцы промышляли в Тюмени автоподставами

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В Тюмени за автоподставы и хищение более 3,6 млн рублей пойдет под суд калининградская группировка. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении шести жителей Калининградской области и жителя Махачкалы.

Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой. По версии следствия, в сентябре 2013 года житель Калининграда создал преступную группу для хищения в Тюмени денежных средств у владельцев дорогих машин.

В разное время в ее состав вошли еще пять калининградцев и житель Махачкалы, который временно проживал в Калининграде. Действуя разным составом, они с сентября 2013 года по июнь 2014 года совершили шесть мошенничеств и пять покушений на мошенничество.

Злоумышленники инсценировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель дорогого автомобиля якобы совершил наезд на пешехода, в роли которого выступал один из членов группировки.

Потерпевший представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, прибывшим в Тюмень по служебной необходимости из Москвы, и сообщал, что в результате ДТП якобы были повреждены дорогие часы, которыми он был награжден за отличную службу.

Другой участник группировки выступал в роли свидетеля, подтверждавшего наезд на пешехода. Водителя дорогого автомобиля склоняли к возмещению стоимости ремонта часов, чтобы "сбитый пешеход" не обратился в ГИБДД, а "виновник" избежал бы лишения водительских прав, привлечения к административной или уголовной ответственности.

Шесть водителей поддались обману и отдали аферистам в общей сложности более 3,6 млн рублей, а пять отказались платить деньги, настаивая на документальном оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД.

Аналогичные преступления они совершили в Челябинске, где шесть участников группы в 2016-2017 годах были осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет.

Организатора преступной группы объявили в розыск. В сентябре 2017 года его задержали в Калининграде и этапировали в Тюмень. Сейчас семь участников группировки предстанут перед тюменским судом. Еще один злоумышленник, калининградец, находится в розыске.