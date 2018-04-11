Маленького тоболяка клещ укусил во дворе частного дома

Фото ИА "Тюменская линия"

Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Тобольском районе 8 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора Евгений Примаков. По его словам, от укуса клеща пострадал ребенок.

"Он подцепил клеща во дворе частного дома. Клеща родители сняли сами, после чего обратились за медицинской помощью в областную больницы № 3, где была проведена профилактика иммуноглобулином. Пострадавший не был привит от клещевого энцефалита", - отметил Евгений Примаков.

В 2017 году в Тобольске по поводу укусов клещей в больницу обратились 896 человек, в том числе 152 ребенка. Клещевой энцефалит был подтвержден у пяти человек, клещевой боррелиоз - у восьми человек. Чаще всего клещи кусали тоболяков на дачах, огородах, на отдыхе в лесу, в парках и частном секторе.

В минувшем году в Тобольске и Тобольском районе проводились акарицидные обработки в местах массового отдыха людей, на территории детских садов, школ, объектов культуры и спорта, территории кладбищ. Всего было обработано более 252 га. В этом году аккарицидные обработки территорий начнутся в конце апреля.

Евгений Новоселов