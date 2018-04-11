Водитель фуры насмерть сбил пешехода

34-летний пешеход погиб под колесами большегруза, который ехал из Ишима в Бокаревку Ишимского района, 10 апреля.

По предварительным данным, водитель не заметил мужчину в темноте. Очевидцы сообщили, что он был в темной одежде без светоотражающих элементов и шел по проезжей части.

По информации пресс-службы ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории обслуживания ведомства увеличилось. За пять дней зарегистрировано три ДТП, в которых два человека получили травмы, а один погиб.

7 апреля пожилой мужчина сбил на зебре на ул. Мелиоративной в селе Стрехнино ребенка, а 9 апреля на пешеходном переходе на ул. Карла Маркса сбили пожилую женщину.

Соб. инф.