Арт-фестиваль "Жажда слова" пройдет в усадьбе Колокольниковых

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Мини арт-фестиваль "Жажда слова" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 22 апреля в 18 часов.

По информации организаторов, мероприятие приурочено ко Всемирному дню книг и авторского права. На площадке музея соберутся поэты, художники, музыканты и все, кто хочет провести время в хорошей компании. В формате фестиваля любой желающий сможет продемонстрировать свое искусство, воспользовавшись открытым микрофоном.

Вход свободный.