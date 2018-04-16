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Арт-фестиваль "Жажда слова" пройдет в усадьбе Колокольниковых

08:25 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Мини арт-фестиваль "Жажда слова" начнется в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 22 апреля в 18 часов. 

По информации организаторов, мероприятие приурочено ко Всемирному дню книг и авторского права. На площадке музея соберутся поэты, художники, музыканты и все, кто хочет провести время в хорошей компании. В формате фестиваля любой желающий сможет продемонстрировать свое искусство, воспользовавшись открытым микрофоном.

Вход свободный. 

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Теги: авторское право , арт-фестиваль , музей , усадьба Колокольниковых

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